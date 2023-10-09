إسرائيل: عدد الضحايا لا يمكن استيعابه والمعركة أطول مما توقعنا

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه، في حين قال متحدث باسم الاحتلال إن “المعركة أطول مما توقعنا” بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل منذ يومين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.

من جانبها، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف.

كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن القوات الإسرائيلية تقاتل في 7 أو 8 نقاط خارج قطاع غزة بعد نحو يومين من هجوم حماس.

تحدث هيشت في مؤتمر صحفي عن “انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب”، مؤكدا أن “الأمر يستغرق وقتا أطول مما توقعنا لإعادة إرساء الأمن”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بعض عناصر حماس لا تزال قادرة على التسلل إلى إسرائيل، وأن عشرات الإسرائيليين محتجزون في غزة.

وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء المدنيين.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من “حرب طويلة وصعبة”، بعدما خلّف القتال مع حركة حماس أكثر من ألف قتيل لدى الجانبين.