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"إسرائيل" في مرمى الانتقاد الأمميّ في مجلس الأمن

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2023 10:23 مساءً
مجلس الأمن - أرشيفية

مجلس الأمن - أرشيفية

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دعا المجتمع الدولي إلى “وقف التصعيد” بين إسرائيل والفلسطينيّين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرّضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسّعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن: “أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات، وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة”، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

وعبّر المبعوث الأممي عن “قلقه العميق” من التوسع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة.

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