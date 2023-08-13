إسرائيل: لا وجود لمقر دبلوماسي للسفير السعودي لدى الفلسطينيين

استبعدت إسرائيل، اليوم الأحد، وجود مقر دبلوماسي في القدس للسفير السعودي الجديد لدى الفلسطينيين، والذي يأتي تعيينه في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة.

وسلم السفير السعودي في الأردن نايف السديري أمس السبت نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرياض “لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين” حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا).

وذكر منشور للسفارة السعودية في عمان على منصات التواصل الاجتماعي إن السديري سيكون أيضا “قنصلا عاما في القدس”.

وتتوافق الخطوة فيما يبدو مع هدف الفلسطينيين طويل الأمد في إقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها، وهو وضع اعترفت به الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 لكن قوى عالمية أخرى لم تقدم على ذلك. وتمنع السلطات الإسرائيلية النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المدينة.

تدافع السعودية عن القضية الفلسطينية وتحجم عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، لكن واشنطن تسعى لرعاية ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا في الشرق الأوسط يتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.