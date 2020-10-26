اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، في بيان، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا”، واضاف “يجب أن نستمر في تطبيق حظر السلاح ومنع إيران من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.

والتقى أشكنازي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة اليونانية أثينا خلال زيارة رسمية إلى اليونان.

واعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “أشكنازي عرض على لافروف التطورات الإيجابية في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتوقيع معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق مع البحرين والسودان”.

وأضافت أن “اللقاء تناول على الملف الإيراني وأهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والتعامل مع المنظمات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص حزب الله”.

وتابعت ان ” إسرائيل تقدر الحوار والتنسيق مع الحكومة الروسية لمنع إيران من ترسيخ موطئ قدم لها في سوريا، مشيرا إلى أنه يجب مواصلة العمل بحزم لمنع تسرب الأسلحة والأسلحة الدقيقة إلى أيدي حزب الله في لبنان”.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة.