إسرائيل: محاولات إيرانية لشن هجمات إلكترونية

أفادت مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل بأن هناك محاولات إيرانية لشن هجمات إلكترونية، وذلك وسط التهديدات الإيرانية بالرد على مقتل العميد راضي موسوي.

فقد كشفت المديرية عن هجوم إلكتروني إيراني جديد مصمم لخداع المنظمات الإسرائيلية لتنزيل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت المديرية في تحذير، إن هجمات التصيد تتم عن طريق إرسال بريد إلكتروني مصمم ليبدو وكأنه تحديث أمني مهم من شركة الأمن السيبراني F5.

ويحتوي البريد الإلكتروني على رابط مصمم ليبدو كتحديث برنامج، والذي سيؤدي، عند تنزيله، إلى تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر.

كذلك أشارت إلى أن البرامج الضارة ستقوم بعد ذلك بسرقة البيانات وحذفها من الكمبيوتر.

يأتي ذلك بعدما اتهمت إيران إسرائيل باغتيال سيد راضي موسوي، وهو مسؤول عسكري كبير في فيلق القدس، بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق، بعد عودته من السفارة الإيرانية. وتوعد الحرس الثوري إسرائيل بدفع ثمن قتله.