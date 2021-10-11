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إسرائيل: مغامرة إيران على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي

11 - أكتوبر - 2021

حدود سوريا - فلسطين المحتلة

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جددت إسرائيل اليوم الإثنين موقفها الرافض للتواجد الإيراني في سوريا، داعية إلى أنهاء تلك المغانرة الإيرانية.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الجولان، بحسب ما أوضح بيان صادر عن مكتبه اليوم، أن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران.

المغامرة الإيرانية

كما شدد على أن تل أبيب ستواصل العمل بشكل يومي وبكل السبل من أجل سحب التموضع الايراني في سوريا.

إلى ذلك، قال ” لا يوجد ما يصنعونه هناك، المغامرة الايرانية على حدودنا الشمالية يجب أن تنتهي”.

يشار إلى أنه لطالما كررت تل أبيب على مدى السنوات الماضية أنها لن تسمح بوجود أي تهديد إيراني على حدودها.

وقد وسّعت إسرائيل إطار ضربتها بشكل كبير على مدى السنوات الماضية في سوريا، مستهدفة مراكز لميليشيات إيرانية أو مواقع لمقاتلين تدعمهم طهران على الأراضي السورية.

كما استهدفت عشرات المرات بضربات جوية مراكز إيرانية يشتبه بإنتاجها صواريخ وأسلحة ، بهدف ردع ووقف هذا التمدد العسكري الإيراني المستتر على الحدود مع إسرائيل.

    المصدر :
  • العربية

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