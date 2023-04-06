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إسرائيل: نستطيع ضرب إيران دون مساعدة أمريكا

منذ 11 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لشن هجوم استباقي على إيران، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك على لسان هيرسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن”.

وأكد على أن، “الجيش الإسرائيلي سيعزز بشكل كبير قدراته من أجل ضربة استباقية على إيران، في السنوات المقبلة”، متابعا: “على الرغم من بعد المسافة، فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة”.

وختم هاليفي بالقول: “نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها. سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاماً”.

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