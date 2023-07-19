الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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إسرائيل وأمريكا توقعان اتفاقا يقرب إسرائيل من برنامج الإعفاء من التأشيرات

منذ 8 دقائق
علم إسرائيل

علم إسرائيل

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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في بيان إن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا اتفاقا اليوم الأربعاء يقرب إسرائيل من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات.

وقال البيان إنه في أعقاب توقيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس للاتفاق، سيسمح البرنامج، الذي من المقرر أن يبدأ في 20 يوليو تموز، لأي مواطن أمريكي بالدخول إلى إسرائيل بمن فيهم الفلسطينيون مزدوجو الجنسية المقيمون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف هنجبي “لقد اتخذت دولة إسرائيل اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودها للانضمام إلى البرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات”.

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