الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

منذ 13 دقيقة
علما إسرائيل وبولندا

علما إسرائيل وبولندا

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اتفقت إسرائيل وبولندا اليوم الاثنين على تحسين العلاقات التي تدهورت بعد أن أصدرت وارسو قانونا في العام الماضي يقيد قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي صودرت خلال الحرب العالمية الثانية، وقالت الدولتان اليوم الاثنين إنهما ستتبادلان السفيرين من جديد.

وتمثل الخطوة تغييرا كبيرا في موقف رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد الذي استنكر، عندما كان وزيرا للخارجية، القانون البولندي ووصفه بأنه “معاد للسامية وغير أخلاقي”.

ويتصل القانون بالممتلكات التي صادرتها ألمانيا النازية خلال احتلالها لبولندا والتي احتفظ بها حكام بولندا الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية.

وجاء في بيان أصدره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج بعد أن تحدث إلى نظيره البولندي أندريه دودا “تم الاتفاق على إعادة العلاقات إلى مسارها المناسب”.

وأضاف البيان “عبّر كل من الرئيسين عن الأمل في حل أي قضايا أخرى بين بولندا وإسرائيل من خلال الحوار المخلص والمفتوح وبروح الاحترام المتبادل”.

وقال مكتب دودا إن السفير البولندي في إسرائيل الذي تم استدعاؤه خلال الخلاف بين البلدين سيعود إلى عمله. وقال مكتب هرتزوج إن السفير الإسرائيلي الجديد المرشح لبولندا سيقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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