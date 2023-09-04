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إسرائيل وقبرص واليونان يتعهّدون بالتعاون لتوصيل الغاز إلى أوروبا

منذ 46 دقيقة
الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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تعهّد زعماء إسرائيل واليونان وقبرص اليوم الإثنين، بتعزيز تعاونهم في مجال الطاقة واستكشاف سبل توصيل غاز شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا، فضلًا عن ربط شبكات الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافيين في نيقوسيا، بعد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس: “سيتعين علينا أن نتخذ قريبًا القرار بشأن طريقة تصدير الغاز الإسرائيلي ويجب أن تتخذ قبرص نفس القرارات. ندرس إمكان التعاون في هذا الشأن”.

وأضاف: “أعتقد أن هذه القرارات ستُتخذ خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وربما أقل من ثلاثة أشهر”.

وكانت قبرص اقترحت هذا العام تسريع وصول الغاز إلى السوق من خلال إنشاء خط أنابيب قصير يربط حقول الغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط ​​بمنشأة تسييل في قبرص، ليمكن بعد ذلك شحنه إلى أوروبا.

وقال كريستودوليدس: “نحن متفقون على أن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة هما ركيزة أساسية للتعاون في المنطقة، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة”، مضيفًا “في أوروبا على وجه الخصوص يملي علينا (هذا) ضرورة تنويع مصادر الطاقة وزيادة الترابط”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل “تسعى بفارغ الصبر” لأن تكون جزءًا من خط الربط الكهربائي تحت البحر، وهو مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي. ومن المتوقع أن ينقل الكابل البحري المدعوم من الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 2000 ميغاوات من الكهرباء لربط الشبكات من إسرائيل وقبرص باليونان في نهاية المطاف.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “نود أن يكون هناك ربط واضح مع إسرائيل، وربما ما هو أبعد من إسرائيل إلى الشرق”.

وأقامت البلدان الثلاثة روابط قوية على مر السنين، وقال نتنياهو إن الغذاء من الأمثلة المباشرة للترابط الاقتصادي.

وعقب انتهاء ميتسوتاكيس من الحديث، سارع نتنياهو بالقول ارتجالًا “نحب طعامكم.. نحب منتجاتكم من الألبان. نحب اللبن (الزبادي) الخاص بكم”.

وذكر نتنياهو أن السلطات “ستفتح” قريبًا سوق منتجات الألبان في إسرائيل التي تحمي الإنتاج المحلي في الوقت الراهن برسوم الاستيراد المرتفعة.

وأضاف “نعتزم فتح سوق منتجات ألبان قريبا جدا أمام الواردات اليونانية والقبرصية وغيرها. وليفز اللبن (الزبادي) الألذ. لديكم فرصة كبيرة في الفوز”.

    المصدر :
  • رويترز

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