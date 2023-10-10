سياسي عراقي يهدد باستهداف مصالح أمريكا إذا دعمت إسرائيل

هدد السياسي العراقي، هادي العامري، باستهداف المصالح الأمريكية إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل في صراعها مع حماس في غزة.

ويقود العامري، المقرب من إيران، منظمة بدر وهي جماعة سياسية شيعية تدعمها طهران وتشكل جزءا كبيرا من قوات الحشد الشعبي العراقية شبه العسكرية التي تضم فصائل عديدة مدعومة من إيران.

وقال العامري، وهو شخصية رئيسية في تحالف حزبي يدعم الحكومة العراقية، خلال تجمع عشائري في بغداد مساء أمس الاثنين “موقفنا واضح وعلى الأمريكان أن يفهموا بوضوح إذا تدخلوا نتدخل. إذا تدخلت أمريكا في هذه المعركة، فكل الأهداف الأمريكية سنعتبرها حلالا ونستهدفها ولا نتردد في الاستهداف… عليهم أن يوقفوا الدعم لهذا الكيان الصهيوني”.

وجاءت تصريحات العامري غداة قول الولايات المتحدة إنها ستقدم سريعا ذخائر إضافية لإسرائيل وستنقل مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط.

ودأبت فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران في السنوات الماضية على استهداف القوات الأمريكية في البلاد وسفارتها في بغداد بالصواريخ. وتوقفت هذه الهجمات في الآونة الأخيرة فيما قال مسؤولون عراقيون ومصادر في الفصائل إنها هدنة لم يتم اختراقها منذ العام الماضي في وقت يتمتع فيه العراق بهدوء نسبي.

وللولايات المتحدة حاليا 2500 جندي في العراق و900 جندي آخرين في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتالها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في عام 2014 على مساحات شاسعة من أراضي البلدين.

وأعربت قوات الحشد الشعبي يوم السبت عن دعمها المطلق للفصائل الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل، وقالت الحكومة العراقية إن العمليات الفلسطينية نتيجة طبيعية للسياسات القمعية التي تمارسها إسرائيل.