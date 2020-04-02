إسرائيل.. 5 وفيات حديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 5 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ”جيروساليم بوست“، عن الوزارة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 31 حالة، وتسجيل 119 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 6211.

وأضافت أن الوفيات بأعمار 95 و77 و78 عاما، وأن المتوفين كانوا يعانون أمراضا قبل إصابتهم بفيروس كورونا.

وحتى صباح اليوم الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى نحو 195 ألفا.

وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، تم تسجيل 11 حالة وفاة في البلاد جراء الفيروس، وذلك خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريضا بالفيروس باليوم الأخير،علما أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم، 6211 إصابة حالة بينها 95 خطيرة.