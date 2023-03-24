إسقاط الأهلية البرلمانية عن زعيم حزب المؤتمر الهندي راهول غاندي

تعرض حزب المؤتمر الهندي المعارض لضربة كبيرة (الجمعة 24-3-2023)، إذ أعلن البرلمان في بيان أنه أسقط الأهلية عن زعيم الحزب راهول غاندي بعد يوم من إدانته في قضية قذف بسبب تعليقات اعتبرها الكثير من الهنود إساءة لرئيس الوزراء.

وقال البرلمان في إشعار إن غاندي “مجرد من أهلية العضوية في لوك سابها (مجلس النواب) اعتبارا من تاريخ إدانته”.

وأدين غاندي (52 عاما) في ولاية جوجارات غرب البلاد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين أمس الخميس بعد إدانته بالقذف بسبب خطاب أدلى به في 2019 أشار فيه إلى أن اللصوص لديهم لقب عائلة واحد هو مودي.

ومن المقرر أن يستأنف غاندي الحكم أمام محكمة جزئية في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي.

وكتب غاندي على تويتر بعد ساعات من تجريده من الأهلية البرلمانية “أنا أقاتل من أجل صوت الهند، وأنا مستعد لدفع أي ثمن”.

وكان قد أدلى بالتعليق خلال حملته الانتخابية قبل آخر انتخابات عامة، والتي عاد فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي الحاكم بهاراتيا جاناتا إلى السلطة بعد الفوز بأغلبية كبيرة.

ورفع الدعوى القضائية عضو في حزب مودي الحاكم يُدعى بورنيش مودي، وركز على التعليق الذي أدلى به غاندي في خطاب عام 2019 عندما أشار إلى رجلي أعمال هاربين لقبهما مودي.

وتساءل غاندي في ذلك الوقت “كيف يشترك كل اللصوص في لقب مودي؟”.

وقال القاضي إن الحكم بالسجن لمدة سنتين له ما يبرره، لأن “إصدار عقوبة أقل صرامة على المتهم سيبعث برسالة خاطئة للناس”.

كما أفرجت المحكمة نفسها على الفور عن غاندي بكفالة مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة شهر. لكن بموجب الدستور، فإن النائب الذي تدينه محكمة يصبح غير مؤهل لعضوية البرلمان.

ونظم سليل عائلة غاندي التي تولى ثلاثة من أفرادها منصب رئيس الوزراء في الهند مسيرة عبر البلاد هذا العام لاستعادة شعبية حزبه.

وقال بعض حلفاء غاندي إن الحكم له دوافع سياسية. وقال مساعد مقرب إن زعيم المعارضة سيلتزم بالقرار ولم يدخل البرلمان اليوم الجمعة خلال إجراءات مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحزب باوان خيرا إن الحزب سيخوض معركة على “الصعيدين القانوني والسياسي”.

وأضاف “راهول غاندي لن يتوقف عن طرح أسئلة صعبة وفضح رأسمالية المحسوبية ودور هذه الحكومة في تعزيزها وحمايتها”.

ونظم أعضاء حزب المؤتمر احتجاجات ضد إسقاط الأهلية البرلمانية عن غاندي في مناطق بشرق وشمال البلاد، ويخططون لمواصلة مظاهراتهم في عموم الهند.