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إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة بالقرم

منذ 35 دقيقة
من حرب أوكرانيا- أرشيفية

من حرب أوكرانيا- أرشيفية

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أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو اليوم السبت إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف سيرجي أكسيونوف عبر تيليجرام “تم إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الميدانية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. وتطالب كييف موسكو بإعادتها.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أوليج كريوتشكوف، وهو من مستشاري أكسيونوف، قوله إن الحطام سقط في بلدة بالقرم لكن لم ترد أنباء عن أضرار أو قتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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