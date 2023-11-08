إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من اليمن

أفاد مسؤولان أمريكيان وجماعة الحوثي اليمنية أن الجماعة أسقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولان الأمريكيان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، إن الطائرة المسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن. ولم يذكرا ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان إنهم أسقطوا الطائرة المسيرة في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.

وكان قد أكد مسؤول دفاعي أميركي لشبكة فوكس نيوز أن الحوثيين أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار من طراز إم.كيو-9 بالقرب من الساحل اليمني، وسط استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المسؤول: “يمكننا أن نؤكد أنه تم إسقاط طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم.كيو-9 موجهة عن بعد أثناء وجودها في المجال الجوي الدولي فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن ، ويقوم مسؤولو القيادة المركزية الأمريكية بتقييم الحادث.”