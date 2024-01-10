إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة (الأربعاء 10-12-2024) فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

وقال بيان للجهاز إنه لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.

وقالت جماعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة تنضوي تحت لوائها فصائل عراقية متحالفة مع إيران، في بيان إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق المسؤولية عن معظمها بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها في غزة.