الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية شمال العراق

منذ 40 دقيقة
قوات الأمن في كردستان العراق

قوات الأمن في كردستان العراق

A A A
طباعة المقال

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة (الأربعاء 10-12-2024) فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

وقال بيان للجهاز إنه لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.

وقالت جماعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة تنضوي تحت لوائها فصائل عراقية متحالفة مع إيران، في بيان إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق المسؤولية عن معظمها بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فحص "كورونا"
كورونا
الصحة العالمية: كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديداً كبيراً
نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري
غزة تحت النار
نائب إسرائيلي يتمسك بدعوته لإحراق غزة
الشرطة الباكستانية
بعد إطلاق النار عليه.. مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية

الأكثر قراءة

طقس لبنان
حنين تعصف بلبنان.. إليكم ذروة المنخفض الجوي والأمطار الطوفانية!
عناصر من حزب الله
تحذير هام من حزب الله لأهالي جنوب لبنان!
أسرار الصحف
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟