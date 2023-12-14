إسقاط مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر أمس الأربعاء.

وأضافت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، أن المدمرة مايسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت المسيرة التي انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد أن هاجمت الحركة السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق.

وتابعت أن صاروخين أطلقا من منطقتين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن لكنهما لم يصيبا السفينة وتمكنت من متابعة طريقها دون وقائع أخرى.

وقالت القيادة المركزية إنه لم تصلها تقارير عن تعرض السفينة أو طاقمها لإصابات أو أضرار.

وهذه هي الواقعة الأحدث في سلسلة من الهجمات استهدفت بها حركة الحوثي المتمركزة في شمال اليمن سفنا تقول إنها مملوكة لإسرائيل أو متجهة لها.

وتعرقل الحركة التي تسيطر على العاصمة صنعاء مرور تلك السفن عبر مضيق باب المندب.