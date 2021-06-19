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إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط بالسعودية

19 - يونيو - 2021
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

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تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مسلحة، السبت، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة، حسب ما أعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية نقلا عن التحالف.

وقال المتحدث العسكري الحوثي على تويتر إن الطائرة المسيرة أطلقت على قاعدة عسكرية في خميس مشيط.

وكثيرا ما استهدفت جماعة الحوثي الموالية لإيران، خميس مشيط ومدن سعودية أخرى على طول الحدود الجنوبية في الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن منذمارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا وسيطروا على أجزاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

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