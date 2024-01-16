إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق قاعدة أميركية شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إنه جرى إسقاط ثلاث طائرات مسيرة الثلاثاء فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

وفيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر الاثنين 15\1\2024 أن الحرس الثوري الإيراني هاجم “مراكز تجسس” لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان ذكر فيه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد “تم استخدام الصواريخ الباليستية لتدمير مراكز تجسس وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة في وقت متأخر من الليلة”.

وأضاف أنه شن الهجمات صاروخية بالقرب من مدينة أربيل بشمال العراق، بينما استهدف “مرتكبي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن المنشآت الأمريكية لم تتأثر بالضربات الصاروخية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من أي من التقارير. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتعليق على الفور.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخا سقط على منزل مسؤول كبير في المخابرات الكردية وآخر على مركز مخابرات كردي. وأضافت المصادر إن ثلاثة صواريخ استهدفت منزل رجل أعمال كردي كبير مما أدى إلى مقتله.

وقال مصدران طبيان إن أربعة قتلى وخمسة مصابين من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وذكرت المصادر الأمنية أن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية.