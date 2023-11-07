إسقاط 3 طائرات مسيرة مسلحة فوق مطار بشمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في بيان، أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مُسيرة مسلحة اليوم الثلاثاء في هجومين منفصلين فوق مطار أربيل بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجمات وهي الأحدث في سلسلة تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوضح البيان أن النظام الدفاعي في قاعدة عسكرية قرب المطار أسقط بنجاح الطائرات المسيرة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بملاحقة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة على ثلاث قواعد عسكرية في العراق تستضيف مستشارين للتحالف الدولي تشمل قاعدة عين الأسد في غرب العراق وقاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل.