"إس تي سي" السعوديّة تشتري حصة في "عملاق" الاتصالات الإسباني

أعلنت شركة الاتصالات السعودية ‭‭‭‭”‬‬‬‬إس.تي.سي‭‭‭”‬‬‬‬ اليوم الثلاثاء، أنّها اشترت حصة 9.9 بالمئة من شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة تليفونيكا مقابل 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار) في صورة أسهم وأدوات مالية.

وأضافت الاتصالات السعودية في بيان أنها لا تعتزم الاستحواذ على حصة الأغلبية في تليفونيكا.

وتعد شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل اتصالات في المملكة، وتمتلك حصصًا في شركات تعمل في الكويت والبحرين.

والشركة مملوكة بنسبة 64 بالمئة لصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، المحرك الرئيسي لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

وستقدم تليفونيكا خطة استراتيجية جديدة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، تركز على تعزيز التدفق النقدي الحر للشركة الذي قال الرئيس التنفيذي إنه قد يصل إلى أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) هذا العام.

وواجهت شركة تليفونيكا، مثل منافسيها في أوروبا، ضغطًا على الأرباح بسبب المنافسة الشديدة والحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا الهاتف المحمول من الجيل الخامس. وباعت حصصًا في الشركات الأكثر نضجًا مثل الكابلات البحرية أو الأبراج المتنقلة لتمويل شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية.