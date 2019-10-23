إشارة بوتين لأردوغان ورد فعل الأخير تثير تكهنات مغردين: وجه له أمرا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، حول ملف العلميات التركية في سوريا والتي أطلقت أنقرة عليها اسم “نبع السلام”

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس الرئيسان الروسي والتركي مقابل بعضهما البعض قبل أن يشير بوتين بإصبعه إلى مجموعة أوراق فتحها أردوغان امامه، ورده فعل الأخير بإغلاقها من أمامه، الأمر الذي أثار تكهنات نشطاء على أن الأوراق هي خرائط لشمال سوريا وأن بوتين “أمر أردوغان” بإغلاقها.

وكان أردوغان، قد أجرى زيارة إلى روسيا تزامنا مع اقتراب انتهاء المهلة التي نص عليها الاتفاق التركي-الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار بين الجيش التركي والقوات الموالية له من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ضمن العمليات التي أطلقت عليها أنقرة اسم “نبع السلام”.

وبعد اللقاء الذي جمع الرئيسين، أعلنت كل من روسيا وتركيا عن التوصل لإعلان مشترك بشأن الصراع شمال شرق سوريا يقضي بدخول وحدات الشرطة الروسية إلى مناطق “نبع السلام” لتأمين خروج القوات الكردية وإبعادها مسافة 30 كم عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.