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"إشراق" للاستثمار في أبوظبي تحول تركيزها نحو الاستثمار في الأسهم الخاصة

منذ 59 دقيقة
ابوظبي

ابوظبي

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قالت شركة إشراق للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إنها تعتزم تحويل تركيزها إلى الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة في شركات عالية النمو في المنطقة مع استهداف بدء عمليات استحواذ هذا العام لتعزيز العائدات.

وأضافت الشركة في بيان أنها تعتزم أيضا “دعم عائدات محفظة الأسهم الخاصة عبر توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية

وأصول الدخل الثابت والاستثمارات العقارية”.

وفي إطار استراتيجية جديدة محدثة، أوضحت الشركة في البيان أنها تعمل على “دراسة وتقييم خيارات نقل أصول المحفظة القديمة، بما في ذلك الأصول العقارية المطورة وغير المطورة والإدارة المستقبلية لصندوق جولديلوكس”.

    المصدر :
  • رويترز

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