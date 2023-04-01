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إصابات بعملية دهس في الخليل واستشهاد المنفذ

منذ 38 دقيقة
طواقم إسعاف إسرائيلية-أرشيفية

طواقم إسعاف إسرائيلية-أرشيفية

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أصيب مساء السبت، 3 جنود من جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني في بلدة بيت أمر، بمدينة الخليل.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقوع عملية دهس في بلدة بيت أمر بالخليل، مشيرةً إلى وجود 3 إصابات في المكان إثر العملية.

وأضافت الإذاعة، ان حالة 2 من المصابين خطيرة والثالثة متوسطة.

بدورها أشارت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية، إلى استشهاد منفذ عملية الدهس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب مواطن-لم تعرف هويته بعد- كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان.

وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على منفذ العملية كما لم يتم تأكيد الاستشهاد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

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