السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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إصابات بهجوم بالرشاشات على سائقين جزائريين في مالي

منذ 49 دقيقة
الشرطة في مالي- أرشيفية

الشرطة في مالي- أرشيفية

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أصيب 3 سائقي شاحنات جزائريين، أحدهم في حالة خطرة إثر هجوم شنه مسلحون في غاو في شمال مالي، على ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخارجية الجزائرية السبت.

ووقع الهجوم قبيل فجر السبت في مخيم يستخدمه السائقون عادة لأخذ قسط من الراحة، ونفذته مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد بواسطة رشاشات كلاشنيكوف، بحسب المصدر.

ولجأ المهاجون الذين قدموا على درجات نارية، إلى استخدام العنف عندما لم يستجب السائقون لطلبهم بإعطائهم مبلغا من المال.

وقالت الوزارة إن “الجزائريين الثلاثة أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة وتم نقلهم إلى مستشفى غاو لتلقي العلاج”.

وأضافت أن اثنين منهم “أبقيا تحت إشراف طبي في المستشفى”. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. والأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

وبالإضافة إلى الجماعات المسلحة تنشط في غاو جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية.

ورعت الجزائر التي تشترك في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، اتفاقاً للسلام في 2015 لإنهاء الحرب في مالي، لكن تطبيقه لا يزال متعثراً.

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