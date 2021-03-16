إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، عقب اقتحام الجيش للمنطقة مصحوبا بجرافات قامت بعمليات تجريف.

وأفاد مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان لوكالة “وفا” الرسمية، بأن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها، ما أدى لانداع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق”.

وأضاف حمدان أن “الجيش جرف أرضا في البلدة تعود للمواطن صادق الحتاوي”.

وتشهد أغلب قرى مدينة القدس، اقتحامات يومية من قبل القوات الإسرائيلية التي تتعمد استفزاز المواطنين، وتنفذ بشكل شبه يومي اعتقالات بحق سكانها.

وتقع بلدة كفر عقب في منطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، مما يعني تبعيتها إداريا للاحتلال بشكل كامل، إلا أن وجودها خارج جدار الفصل العنصري، أدى لتهميشها من كل الجهات، بالإضافة إلى أن غياب المرجعية الإدارية والسياسية الواضحة، أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة والمشاكل فيها.

ويعاني المواطنون من الاكتظاظ السكاني، حيث يعيش أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة 3000 دونم فقط، وسط أزمة في الكهرباء، ومشاكل في شبكة الصرف الصحي.