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إصابات في إطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن

منذ 7 دقائق
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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قالت الشرطة البريطانية إن ثلاث نساء وطفلة أُصبن، وذلك عقب تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار اليوم السبت بالقرب من كنيسة في لندن حيث كانت تُقام جنازة.

ونُقلت النساء، وأعمارهن 48 و54 و41 عاما، إلى المستشفى مع طفلة عمرها سبعة أعوام. ولم ترد أنباء تفيد بإصابة إحداهن بجروح تهدد الحياة.

وقالت شرطة لندن “يُجرى تحقيق عاجل وتفاصيل الحادثة ما زالت تتضح. في هذه المرحلة المبكرة لم يُعتقل أي أحد”.

وأضافت “وقعت الحادثة بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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