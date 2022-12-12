الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابات في اشتباكات بين القوات الهندية والصينية

منذ 36 دقيقة
الحدود الصينية الهندية

الحدود الصينية الهندية

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الشريكة لرويترز في تقرير، الاثنين، عن مصادر قولها إن القوات الهندية والصينية اشتبكت في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية يوم الجمعة التاسع من ديسمبر كانون الأول.

وأضاف تقرير الوكالة التي مقرها نيودلهي أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد قليل من الجنود من الجانبين.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق.

واشتبكت القوات الهندية والصينية في يونيو حزيران عام 2020 في قتال بالأيدي في وادي جالوان في منطقة لاداخ المتاخمة لهضبة التبت التي تسيطر عليها الصين.

ولقي 20 جنديا هنديا مصرعهم وتكبدت الصين عددا من الضحايا لم يُكشف عنه، وعزز الجانبان وجودهما العسكري ونقلا الرجال والأسلحة والإمدادات إلى المنطقة الصحراوية المرتفعة.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقا باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
2 مليار يورو دعم عسكري أوروبي لأوكرانيا
أسواق الخليج المالية
تراجع معظم بورصات الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط
إيلي كوهين
الموساد يكشف تفاصيل آخر رسالة للجاسوس إيلي كوهين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
كأس العالم قطر ٢٢
برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب