إصابات كورونا العالمية تتجاوز 516.08 مليون والوفيات أكثر من 6 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 516.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و650076‬.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق – إجمالي الوفيات – عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة – 999475 – 82011514

الهند – 524103 – 43107689

البرازيل – 664192 – 30574245

فرنسا – 146856 – 28604384

ألمانيا – 136572 – 25316709

المملكة المتحدة – 176424 – 22144628

روسيا – 783958 – 18237227

كوريا الجنوبية – 23462 – 17614895

إيطاليا – 164731 – 16872618

تركيا – 98635 – 14996664

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25214 2325740

45 ‬‬‬‬- الأردن 14066 1696054