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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 516.08 مليون والوفيات أكثر من 6 ملايين

11 - مايو - 2022
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 2:04 صباحًا
العالم يتجه للتعايش مع كورونا

العالم يتجه للتعايش مع كورونا

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 516.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و650076‬.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق  –   إجمالي الوفيات   –   عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة    –     999475              –         82011514
الهند                  –      524103             –          43107689
البرازيل               –      664192             –          30574245
فرنسا                –      146856             –          28604384
ألمانيا                –      136572            –          25316709
المملكة المتحدة    –    176424             –         22144628
روسيا                –       783958             –         18237227
كوريا الجنوبية      –       23462              –         17614895
إيطاليا               –       164731             –         16872618
تركيا                 –       98635              –         14996664

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها   عدد الوفيات    عدد الإصابات
40 – العراق            25214          2325740
45 ‬‬‬‬- الأردن            14066           1696054

    المصدر :
  • رويترز

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