إصابات كورونا العالمية تتجاوز 550.9 مليون.. اليكم التفاصيل

يعتبر وباء كورونا اكثر وباء منتشر في عصرنا الحديث بحيث حجر العالم اجمع لمدة زمنية وجعله في عزلة كبيرة خلال فترة ظهوره عام 2020، وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 550.9 مليون نسمة، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و770687.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1020789 88258589

الهند 525343 43585554

البرازيل 673073 32759730

فرنسا 150017 31298665

ألمانيا 141743 28910536

المملكة المتحدة 177977 22240042

إيطاليا 168969 19259037

كوريا الجنوبية 24605 18471172

روسيا 806829 18455274

تركيا 99057 15180444

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

41 – العراق 25253 2379077

46 ‬‬‬‬- الأردن 14068 1700526

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.