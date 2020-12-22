إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز عتبة الـ18 مليونا

تخطت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة 18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الاثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19، أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الاثنين 18.006.061 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319.190 حالة وفاة.

ويأتي تخطّي الولايات المتّحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق”.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، قد تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.