إصابات كورونا تلامس 105 ملايين حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، مسجلاً المزيد من الأرقام بالرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم دول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 104 ملايين و911 ألفا و113 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و278 ألفا و576 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 76 مليونا و635 ألفا و68 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

القارة السمراء تكافح من أجل اللقاح

أكدت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن أفريقيا تكافح من أجل ضمان حصول دولها على حصتها العادلة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشددت باندور في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ضرورة حصول القارة السمراء على حصتها العادلة من لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنه من المفارقة المؤلمة أن بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات أجريت في أفريقيا.

وقالت: “في الوقت الذي أجريت فيه بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات في أفريقيا إلا أننا نكافح الآن من أجل الحصول عليها لشعوبنا”.

وأوضحت أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يجتمع في سياق المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت لها آثار وخيمة على دول القارة.

30 إصابة جديدة في الصين

أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 25 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 12 حالة دون تغير عن اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

1254 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة يوم الأربعاء.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 9 ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.