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إصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ 500 مليون

منذ يوم واحد
كورونا يواصل الانتشار حول العالم

كورونا يواصل الانتشار حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 488.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و524431​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق       إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة         984745                       80189812
الهند                         521345                       43028131
البرازيل                      660108                       29992227
فرنسا                        142475                       25535195
ألمانيا                        129964                       21566301
المملكة المتحدة        165570                       21216874
روسيا                        753270                       17880038
تركيا                          97931                          14843412
إيطاليا                       159666                        14790806
كوريا الجنوبية             17235                          13874290

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات               عدد الإصابات
40 – العراق                   25170                        2320126
45 ‬‬‬‬- الأردن                    14031                       1692485

    المصدر :
  • رويترز

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