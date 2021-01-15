إصابات كورونا في ألمانيا تتخطى 2 مليون منذ بداية الجائحة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة 2 مليون إصابة منذ بداية الجائحة ، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية اليوم الجمعة.

ودفع ارتفاع إصابات كورونا المستشارة الألمانية نحو “تشديد كبير” للقيود للحد من انتشار الفيروس.

وأحصت ألمانيا وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي 22 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958، وسجلت ألفا و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 44 ألفا و994.

ووصلت البلاد إلى هذه العتبة في وقت دعت فيه المستشارة أنغيلا ميركل إلى فرض قيود أكبر على الحياة العامة للسيطرة على الوباء.

وخلال اجتماع لكبار المسؤولين في حزبها يوم أمس الخميس قالت ميركل إنه “بالإمكان لجم الفيروس فقط من خلال تدابير إضافية كبيرة”.

وأعربت عن خشيتها من سلالة الفيروس التي رصدت في بريطانيا في الفترة الأخيرة والتي تعد أشد عدوى، مشددة على أن المواطنين يجب أن يخفضوا سريعا تواصلهم الاجتماعي مع الآخرين.

وكانت ألمانيا أبلت بلاء حسنا خلال الموجة الأولى من الوباء لكن الموجة الثانية ضربتها في الصميم رغم أنها فرضت إغلاقا جزئيا منذ مطلع نوفمبر الماضي.