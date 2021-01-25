الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 25 مليونا

25 - يناير - 2021
ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بأمريكا

ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بأمريكا

A A A
طباعة المقال

بالرغم من القرارات التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 25 مليونا، الأحد، في الوقت الذي تسرع فيه السلطات وتيرة توزيع اللقاحات.

وذكرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت، الأحد، أن ولايات من بينها نورث داكوتا ووست فرجينيا أعطت لسكانها بالفعل أكثر من 83% من جرعات اللقاح المخصصة لها.

وجرى تطعيم نحو 21.8 مليون فرد في الولايات المتحدة أو ما يوازي 6% من السكان تقريبا، بحسب “رويترز”.

وتباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بعد ارتفاع حاد في أعقاب عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد والعام الجديد، إذ جرى تسجيل ربع الحالات في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يوما الماضية.

كما زادت بشدة أعداد الوفيات بالمرض هذا العام إذ حصدت كورونا أرواح أكثر من 70 ألفا خلال الـ25 يوما الماضية، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 417 ألفا، ويتوقع أن تتخطى الوفيات نصف مليون بحلول الشهر المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    بعد استياء من تصريحات البابا.. الفاتيكان يحاول إصلاح العلاقات مع أوكرانيا
    علم الهند
    غضبٌ في الهند بعد مقتل فتاة حرقًا
    علم إيران
    إيران: مطالب الوكالة الذرية مفرطة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر