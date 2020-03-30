إصابات كورونا في الصين تواصل الانخفاض وخطوات لإنعاش الاقتصاد

أعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج بينما أغلقت السلطات الحدود أمام الوافدين الأجانب، وقلصت بشدة عدد الرحلات الحوية الدولية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي الأحد، بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان الاثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس، وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

إنعاش اقتصادي

ومع تراجع عدد الإصابات يسارع صناع السياسة لإنعاش الاقتصاد الذي كاد يصيبه الشلل بسبب قيود مفروضة منذ شهور بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.

وخفض البنك المركزي على نحو مفاجئ الاثنين سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 20 نقطة أساس هي الأكبر منذ نحو خمس سنوات.

وتطالب الحكومة الشركات والمصانع باستئناف العمل في الوقت الذي تطرح فيه إجراءات تحفيز مالي ونقدي من أجل التعافي مما يخشى أن يكون انكماشا اقتصاديا في الربع الذي ينتهي بنهاية مارس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ حث الشركات على استئناف العمل حتى مع استمرار المعركة مع فيروس كورونا.

وخفضت الصين الرحلات الجوية الدولية بدرجة كبيرة بدءا من أمس الأحد وحتى إشعار آخر بعد أن بدأت منع كل الأجانب تقريبا من الدخول في اليوم السابق.

وأثارت العودة إلى العمل أيضا مخاوف بشأن العدوى المحلية المحتملة مع تخفيف قيود السفر المفروضة على المناطق، ولاسيما بشأن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر عليهم أعراض طفيفة.

ولم يسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، الذي ظهر فيه الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، أي إصابات جديدة يوم الأحد لليوم السادس على التوالي، بعدما رفع القيود على الحركة واستأنف بعض الرحلات الداخلية.