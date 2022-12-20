الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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إصابات كوفيد بالصين تحد من مكاسب النفط

منذ 14 ثانية
أسعار النفط

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أي 0.65 بالمئة، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها 76 سنتا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا، أي 1.31 بالمئة، إلى 76.19 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا أمس الاثنين.

وتلقى السوق دعما من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال بنك قطر الوطني في مذكرة “قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي” متوقعا أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة.

وقال إدوارد مويا محلل أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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