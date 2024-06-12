إصابات وحريق جراء هجمات روسية على كييف

قالت السلطات المحلية الأوكرانية إن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، مما تسبب في نشوب حريق بمنشأة صناعية وإلحاق أضرار بمنازل وإصابة عدد من الأشخاص في ست مناطق.

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط خمسة من أصل ستة صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر تطبيق تيليجرام للتراسل إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة.

وأفاد حاكم منطقة كييف بأن حطام الأسلحة تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية في المنطقة وأدى إلى نشوب حريق. ومنذ صباح اليوم الأربعاء، عمل أكثر من 105 أشخاص جاهدين على إخماد الحريق.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد السكان وألحق أضرارا بمنزل وموقف سيارات ومحطة وقود ووحدة تخزين.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك إن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بتسعة منازل، مضيفا أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة في المنطقة.

واستمرت التحذيرات من الغارات الجوية لعدة ساعات في أنحاء أوكرانيا وبدأت بعد وقت قصير من الساعة 0000 بتوقيت جرينتش وشملت جميع المناطق الواقعة على الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقالت قيادة العمليات العسكرية للقوات المسلحة البولندية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه تم وضع طائرات بولندية وطائرات أخرى تابعة للحلفاء في حالة تأهب. وهذا غالبا ما يحدث عندما تشن روسيا هجوما جويا على المناطق الغربية في أوكرانيا.