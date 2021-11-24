إصابة أسدين بفيروس كورونا في كرواتيا

أعلنت وزارة الزراعة الكرواتية عن إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوانات في عاصمة كرواتيا زغرب بفيروس كورونا. وأشارت الوزارة إلى أن إصابة الأسدين تأكدت بفحوصات مختبرية في إطار برنامج مراقبة انتشار الفيروس لدى الحيوانات.

ويشار إلى أن هذه هي أول إصابة للحيوانات بفيروس كورونا في كرواتيا. ويأتي ذلك على خلفية تسجيل زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.

في هذا المجال، شهدت العاصمة الكرواتية زغرب، السبت، تظاهرة رافضة لسياسات الحكومة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في كرواتيا 566 ألفا، توفي منهم أكثر من 10 آلاف، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفاً، بحسب موقع “وورلد ميتر”.