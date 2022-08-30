إصابة إسرائيليين بالرصاص قرب قبر يوسف في نابلس

أصيب إسرائيليان بالرصاص، الثلاثاء، بعدما توجها “من دون تنسيق” مسبق إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بجروح خلال الليل بعد أن دخلوا مدينة نابلس وتعرضوا لإطلاق نار، وفقا لأسوشيتد برس.

ويبدو أن الإسرائيليين كانوا يحاولون التوجه إلى قبر يوسف شرقي نابلس، حيث إن مثل هذه الزيارات يتم التنسيق لها عادة مع الجيش وسط احتياطات أمنية مشددة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مواطنين إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء “من دون تنسيق إلى مدينة نابلس (..) وأصيبا برصاص أطلق باتجاههما”.

وأصيب الرجلان بجروح ونقلا إلى مستشفى في وسط إسرائيل على ما أفاد مسؤولون في الأجهزة الاستشفائية الإسرائيلية وكالة فرانس برس.

وأوضح مصور لوكالة فرانس برس في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة.

وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب. ويعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتوفى أثناء الحكم العثماني.

ويقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

ويواكب الجيش الإسرائيلي مجموعات من المصلين الإسرائيليين لزيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم.