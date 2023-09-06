إصابة إسرائيلي بجراح حرجة في عملية طعن بالقدس

أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح وصفت بالحرجة جراء عملية طعن وقعت عند باب الخليل في مدينة القدس ، وفق ما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.

وأوضحت أن الإسرائيلي اصيب في الرقبة حيث يبلغ من العمر 50 عاما ، فيما تم اعتقال منفذ عملية الطعن بعد إصابته بجراح غير معروفة حتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استنفرت بشكل واسع وكثيف في محيط باب الخليل بمدينة القدس.

لحظة نقل أحد المصابين في عملية الطعن بالقدس pic.twitter.com/SFXGcM8C80 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 6, 2023

وذكرت “نجمة داود الحمراء” أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنه “تم طعن إسرائيلي في القدس، حيث تم اعتقال المنفذ ويجري التحقق من الدوافع”.

لحظة تنفيذ عملية الطعن قرب باب الخليل في #القدس المحتلة، وإصابة مستوطن pic.twitter.com/iox4oNII2R — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 6, 2023