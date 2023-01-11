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إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 11 - يناير - 2023 9:50 مساءً
زيادة وتيرة عمليات الطعن في الأراضي المحتلة

زيادة وتيرة عمليات الطعن في الأراضي المحتلة

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أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لعملية طعن على يد فلسطيني بالقرب من مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن “مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في عملية طعن وقعت في مستوطنة حفات يهودا، قرب الخليل”، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية، بعد أن أصيب بجراح خطيرة للغاية.

وبحسب التقارير العبرية، أقدم شاب فلسطيني على طعن مستوطن إسرائيلي، في منطقة الرقبة والرأس، بواسطة سكين كانت بحوزته، حيث جرى نقله لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

ووفق بيان صحفي صادر عن الصحة، استشهد الشاب أبو جنيد بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس بوضع حرج للغاية.

وتسود أوضاع متوترة للغاية المناطق الفلسطينية بعد أن أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

وحذرت السلطة الفلسطينية مراراً من إمكانية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ بسبب سلوك الحكومة الإسرائيلية الجديد الذي اعتبرته “متطرفاً” تجاه الفلسطينيين.

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