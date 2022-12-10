السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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إصابة الرئيس الإيطالي ماتاريلا بكوفيد

منذ 47 دقيقة
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

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قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا (81 عاما) إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة.

وأضاف المكتب في بيان أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر كويرينالي في روما.

كان الرئيس قد حضر يوم الأربعاء ليلة افتتاح الموسم الجديد في دار أوبرا لا سكالا في ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويعد منصب الرئيس في إيطاليا شرفيا إلى حد بعيد ولكنه مسؤول عن حل الأزمات السياسية عند حدوثها.

    المصدر :
  • رويترز

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