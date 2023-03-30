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إصابة السفير الأمريكي بالسودان في حادث سير

منذ 33 دقيقة
السفارة الأمريكية في الخرطوم

السفارة الأمريكية في الخرطوم

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أعلنتت السفارة الأميركية في الخرطوم إصابة السفير جون جودفري واثنين من موظفي السفارة بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير،الأربعاء.

وأصدرت السفارة الأميركية بالخرطوم بيانا صحفيا أكدت فيه أن نقل السفير جودفري وفريقه إلى مستشفى محلي لتقييم حالتهم.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن “السفير جودفري نقل لمنزله للراحة”.

وأكد البيان أن السفير الأميركي وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط، مشيرا إلى أن مراعاة الخصوصية لا تسمح بمزيد من التعليق في الوقت الحالي.

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