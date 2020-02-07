شهيد وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون، إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الكتف، خلال المواجهات المندلعة ببلدة عزون شرقي قلقيلية، شمالي الضفة، مشيرين إلى أنه جرى تقديم العلاج للمصاب ميدانيا، قبل نقله إلى المستشفى.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، مراد اشتيوي، إن ”3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات الدائرة في البلدة“، مضيفا أن ”القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال تلك المواجهات“.

وفي نعلين غربي رام الله، أصيب عشرات بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة منددة بـ ”صفقة القرن“.

واندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات متفرقة بالضفة، خلال احتجاجات تنديدا بـ ”صفقة القرن“، فرقها الجيش الإسرائيلي مستخدما الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

شهيد في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد شاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين، شمال طولكرم“.

وأشارت الوزارة إلى أن الشاب نافلة أصيب بالرصاص الحي في رقبته، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، وأن الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي سيطرت على النزيف، لكن وضع المصاب كان حرجًا للغاية، فتوفي لاحقا.

وفي 28 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، ”صفقة القرن“ المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومنذ ذلك التاريخ، تندلع مواجهات في الضفة الغربية؛ تنديدا بما يسمى ”خطة السلام“ الأمريكية.