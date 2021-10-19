إصابة العشرات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، نحو 60 مواطنا، وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأفاد شهود عيان: إن قوات الاحتلال على مدار الساعات الماضية اعتدت على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الاقصى المبارك.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت 11 مقدسيا خلال اعتدائها على المقدسيين وزوار مدينة القدس المحتلة قرب باب العامود وفي شارع السلطان سليمان وفي حي المصرارة قرب باب العامود.

وشارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في احتفالات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة وفرض قيود على الوافدين للأقصى.

وصدحت مآذن الأقصى بأناشيد خاصة بالمناسبة، خلال الاحتفالات، كما وزعت الحلوى، وأقامت تلك الحشود صلاة الظهر جماعة في المسجد الأقصى.

كما نظمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في الجامع القبلي بالمسجد الأقصى، دروسا ومواعظ دينية ومدائح نبوية، بحضور عدد كبير من المصلين من القدس ومن فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.