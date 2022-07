إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

BREAKING: A suicide bomber targets a vehicle carrying a government spokesman @MOALIMUU at the busy Dabka intersection in Mogadishu, near the presidential palace on Sunday. Police said the spox was wounded in the attack. #Somalia. pic.twitter.com/04MerzdGTU

— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022