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إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

16 - يناير - 2022

تفجير انتحاري

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أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة، وفقا لموقع Garowe المحلي، أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي، ما أسفر عن إصابة المسؤول.

ولم يتم الكشف عن حالة المتحدث المصاب.

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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