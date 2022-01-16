إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

BREAKING: A suicide bomber targets a vehicle carrying a government spokesman @MOALIMUU at the busy Dabka intersection in Mogadishu, near the presidential palace on Sunday. Police said the spox was wounded in the attack. #Somalia. pic.twitter.com/04MerzdGTU — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022

وذكرت الشرطة، وفقا لموقع Garowe المحلي، أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي، ما أسفر عن إصابة المسؤول.

ولم يتم الكشف عن حالة المتحدث المصاب.