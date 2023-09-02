إصابة المستشار الألماني بجروح!

قال متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري (السبت 2-9-2023) وأصيب بجروح طفيفة مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته (الأحد 3-9-2023).

وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة فرانس برس “سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده” المقررة خلال النهار.

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعماً لمرشحي حزبه الاشتراكي الديموقراطي تحضيراً للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالباً ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات. وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية “أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك”. ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث اليوم.