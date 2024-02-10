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إصابة امرأة إثر هجوم مسلح وسط إسطنبول

منذ 45 دقيقة
استنفار أمني في إسطنبول

استنفار أمني في إسطنبول

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أفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، أن امرأة أصيبت في هجوم مسلح في إسطنبول، خلال حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابية لمنصب رئيس بلدية المدينة.

وأضاف الوزير عبر منصة إكس أنه تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في منطقة كوتشوك تشكمجة بجنوب غرب المدينة.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن هوية أو دوافع المهاجمين الذين أطلقوا النار من بنادق ومسدسات.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم عبر منصة إكس قائلا “لن يكتب النجاح لأي هجوم على ديمقراطيتنا ووحدتنا وتضامننا”.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسة البلديات في 31 مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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