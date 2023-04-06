إصابة برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق بسرطان الدم

أفاد مصدر، الخميس، بأنه جرى تشخيص رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني (86 عاما) بسرطان الدم مؤكدا ما أوردته صحيفة كورييري ديلا سيرا في وقت سابق.

ويتلقى برلسكوني (86 عاما) العلاج في وحدة للقلب بالعناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو منذ يوم الأربعاء، بعد أن أصيب بمشاكل في التنفس.

وعانى قطب الإعلام والملياردير من اعتلال متكرر في صحته في السنوات الماضية وخرج من نفس المستشفى الأسبوع الماضي فقط.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية وخرج من المستشفى الأسبوع الماضي.

وخضع برلسكوني لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

ولم يرد المستشفى بعد على طلب تعليق، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “إيه.جي.آي” أن برلسكوني في وحدة عناية مركزة لأمراض القلب، بحسب رويترز، فيما قالت الأسوشيتد برس إنه مصاب بمرض في الرئة.